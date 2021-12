Vorstoss gegen Produkte mit Qual-Federn : Jacken mit «Lebendrupf»-Federn

Daunenjacken, Kissen, Duvets. Die Federn für diese Artikel stammen in China und Osteuropa oftmals von Vögeln aus sogenannten «Lebendrupf»-Produktionen.

Meret Schneider, Nationalrätin Grüne, erläutert: « Das heisst, ihnen werden mehrfach in ihrem Leben bei lebendigem Leib die Federn ausgerissen ». Diese tierquälerische Praxis ist in der Schweiz verboten. Jedoch können solche Produkte ins Land importiert werden. Nationalrätin Meret Schneider fordert in einer Motion, dass Artikel aus solchen Produktionen in der Schweiz künftig gekennzeichnet werden müssen. Bei der Strassenumfrage von 20 Minuten wird dies grundsätzlich unterstützt.