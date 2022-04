Bubendorf BL: «Jackpot» – Laien-Archäologe stösst auf einen Topf voller Münzen

Ein freiwilliger Späher der Archäologie Baselland stiess am 6. September bei Bubendorf unweit des Schloss Wildenstein mit seinem Metalldetektor auf einen römischen Münzschatz.

Am 6. September war Daniel Lüdin mit seinem Metalldetektor in einem Waldstück unweit des Schlosses Wildenstein unterwegs. Beim sogenannten prospektieren, machte der ehrenamtliche Mitarbeiter der Archäologie Baselland einen Sensationsfund. Nachdem das Gerät ein starkes Signal gab, begann Lüdin zu schürfen und stiess auf mehrere römische Münzen und Keramikfragmente. Da wusste er, dass er gerade einen Sensationsfund gemacht hatte und tat das einzig Richtige: Er deckte den Fund wieder zu und bot die Archäologie Baselland auf. Diese machte den Fund am Mittwoch bekannt.