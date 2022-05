Sportliche Höchstleistung : Jacky (46) läuft mit Beinprothese in 104 Tagen 104 Marathons

Ob auf einer Strecke in der Nähe ihres Wohnorts in Arizona oder durch die Strassen von Boston: Jacky Hunt-Broersma ist 104 Tage hintereinander jeweils 42,2 Kilometer weit gelaufen.

Eintrag ins «Guinnessbuch der Rekorde» wird geprüft

Hunt-Broersma legte den Grundstein für ihre unglaubliche sportliche Höchstleistung am 17. Januar mit dem Laufen auf einem Rundkurs. An manchen Tagen wechselte sie die Strecke und lief auf dem Laufband. Bei ihrem 92. Lauf nahm Hunt-Broersma am Boston-Marathon teil. Ihren 104. und letzten Marathon absolvierte sie am vergangenen Samstag. Eigentlich hatte sie den inoffiziellen Rekord für tägliche Marathons in Folge bereits zwei Tage zuvor aufgestellt. Diese spezielle Zahl wollte sie jedoch unbedingt noch knacken. Laut dem «Guinnessbuch der Rekorde» kann es noch bis zu vier Monate dauern, bis der Rekord überprüft und bestätigt wird.