Ganz im Gegensatz zu den anderen Stadträtinnen und Stadträten. Stadtpräsidentin Corine Mauch etwa tritt wieder an.

Derzeit ist AL-Stadtrat Richard Wolff für dieses Departement zuständig. Er tritt bei den Wahlen nicht mehr an.

Die SP will bei den Zürcher Stadtratswahlen im Februar 2022 einen vierten Sitz erobern. Neben Stadtpräsidentin Corine Mauch und den beiden Stadträten Raphael Golta und André Odermatt soll eine vierte Person ins Rennen geschickt werden, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Die Parteileitung schreibe den Job in diesen Tagen intern aus, Anmeldeschluss ist am 9. Mai. Im August werden die Delegierten darüber entscheiden.