Parlamentarische Initiativen : Jacqueline Badran will illegal hohe Wohnungsmieten verhindern

Während die Zinsen für Hausbesitzerinnen und -besitzer sanken, stiegen die Mieten an. Dies führt oft zu illegal hohen Renditen. Dem wollen der Mieterinnen- und Mieterverband und die Politik nun einen Riegel vorschieben – und die Mieterinnen und Mieter um zehn Milliarden Franken entlasten.

«Das Mietrecht erlaubt Vermieter*innen, mit der Miete eine beschränkte Rendite zu erzielen. In der Realität liegen die Renditen vieler Vermieter*innen jedoch oftmals deutlich höher als erlaubt», schreibt der Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz (MV) in einer Mitteilung. Denn die Maximalrendite ist per Gesetz zwar an den Referenzzinssatz gekoppelt, liegt aber dennoch oft um einiges höher. Diese illegale Praxis sei weit verbreitet und vor allem bei den grossen Immobiliengesellschaften sichtbar, werde von den Behörden jedoch kaum kontrolliert. Der MV spricht von «Millionenraub» an den Mieterinnen und Mietern. Deshalb begrüsst der Verband die Einreichung entsprechender Vorstösse im Parlament, die eine regelmässige Kontrolle der Renditen fordern.