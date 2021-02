Die Zürcher Kulturministerin Jacqueline Fehr will ein «Grundeinkommen für Kulturschaffende» einführen. Mit dem neuen Modell sollen Kulturschaffende unterstützt werden, die wegen der Pandemie in eine existenzielle Notlage geraten sind. Wie der « Tages-Anzeiger » schreibt, soll das Programm vorläufig bis April andauern und den Künstler und Künstlerinnen 3840 Franken pro Monat einbringen.

Einen offiziellen Beschluss des Regierungsrates gibt es nicht. Jacqueline Fehr nutzt ihren Spielraum in der Regierung und nennt das «Grundeinkommen» das «Zürcher Modell». Mitte Januar wird über das Projekt erstmals berichtet und das Bundesamt für Kultur (BAK) grätscht dazwischen. Das BAK meint, dass das «Zürcher Modell» gegen die Vorgaben des Bundes in Sachen Kulturhilfe verstossen würde. Fehr antwortet in der «NZZ am Sonntag»: «Sie sei bereit, den Konflikt mit dem Bundesamt für Kultur eskalieren zu lassen.» Ein grosses Problem des Zürcher Modells: Wie soll das zu den Hilfsgeldern an die übrigen Branchen passen?