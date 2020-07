12.07.2020 22:50

Ehekrise bei den Pinkett-Smiths

Jada gibt zu, dass sie eine Beziehung mit August Alsina hatte

Der Sänger August Alsina behauptet, er habe eine Affäre mit Jada Pinkett Smith gehabt – was Letzere dementierte. Jetzt gesteht sie in ihrer Show «Red Table Talk», dass es doch stimmt.



von Katja Fischer, Stephanie Vinzens

Niemand war wirklich erstaunt, als Musiker August Alsina (27) vor wenigen Tagen in einem Radiointerview eine Affäre mit Jada Pinkett Smith (48) offenbarte. Die Schauspielerin und Talkmasterin ist seit Jahren bekannt für ihre unkonventionelle Ehe mit Will Smith (51). Der soll denn auch von der Liaison seiner Frau gewusst haben. «Will hat mir seinen Segen gegeben», so Alsina.

Erstaunlicher war das Dementi der Smiths, das kurz nach Veröffentlichung des Interviews folgte. Die Aussagen des Musikers seien «absolut nicht wahr», liessen Jada und Will via Sprecher «Page Six» ausrichten.

Pikante Familienfotos aus Ferien

Pikant an der Geschichte ist aber ein früherer Post von Alsina: 2018 gratulierte er Jada auf Instagram öffentlich zum Geburtstag: «Ich könnte mein Leben damit verbringen, dich zu entschlüsseln», schrieb er. Und stellte sogar Fotos von Ferien mit ihr und ihren Kindern dazu.

Die Story, die zuerst mit einem Dementi der Smiths und jetzt mit Jadas Bestätigung der Beziehung eine spannende neue Wendung genommen hat, ist nicht der einzige interessante Moment in der 20-jährigen, unkonventionellen Beziehung von Jada Pinkett und Will Smith:

1994/95: Aha-Moment mit Ex-Frau

Zum ersten Mal begegnen sich Jada Pinkett und Will Smith am Set der Kult-Sitcom «Der Prinz von Bel-Air», als sie für eine Rolle vorsprach. Mit ihrer Körpergrösse von 152 Zentimeter war Jada aber zu klein, die Rolle ging an Nia Long.

Bei Will gefunkt hat es etwas später, als er Jada in der TV-Serie «A Different World» sah. «Ich wusste, da ist eine magische Energie zwischen uns», sagte er einst. Zu diesem Zeitpunkt war er aber noch mit Sheree Fletcher verheiratet. Bei einem Dinner mit seiner damaligen Frau habe er einen Aha-Moment gehabt: «Ich realisierte, dass ich nicht mit der Person zusammen war, die für mich bestimmt ist.»

1997: Hochzeit unter Tränen

Im November 1997 hielt Will um die Hand von Jada an. Tags darauf fanden sie heraus, dass sie schwanger war.

An Silvester folgte eine private Zeremonie in einem Hotel in Jadas Heimatstadt Baltimore. Um Paparazzi zu vermeiden, wurden vorgängig keine Einladungen verschickt. Es existieren auch kaum Bilder der Trauung. 2012 veröffentlichte Jada auf Twitter ein privates Polaroid-Foto ihrer Hochzeit.

In ihrer Show «Red Table Talk» offenbarte Jada einst, dass ihr Hochzeitstag so gar nicht märchenhaft gewesen sei. «Ich ärgerte mich, dass ich heiraten musste. Ich war so angepisst», so die Talkmasterin. «Ich habe geweint, als ich den verdammten Gang zum Altar entlang ging.»

1998: Blitzgeburt von Sohn Jaden

«Der Arzt sagte, die Geburt würde eineinhalb Stunden gehen», erzählte Jada «Fit Pregnancy». «Ich sagte: ‹Oh, so lange wird das nicht dauern. Ich bin zu gespannt darauf, das Baby kennenzulernen.› Es dauerte 20 Minuten, um ihn herauszupressen.» Jaden Smith ist das erste Kind von Jada und das zweite von Will, der aus seiner ersten Ehe mit Sheree Sohn Trey (27) hat.

Rasch schlug der heute 21-jährige Jaden den Weg seiner Eltern ein: Im Alter von fünf Jahren gab er sein Schauspieldebüt, inzwischen ist er auch als Musiker unterwegs.

2000: Zweites Kind nach Tequila-Tour

Zwei Jahre später erblickte Tochter Willow das Licht der Welt. Sie sei bei einem Trip nach Mexiko, bei der viel Alkohol floss, entstanden, gestand Papi Will. «Man nehme Jada Pinkett Smith, eine dunkle Stadt in Mexiko und etwas Tequila und am Ende hast du grossartige Kinder.»

Auch Willow (19) ist heute im Showbiz: Sie war erstmals mit sieben Jahren in einem Film zu sehen.

2013: Statement zur offenen Ehe

Ein Interview im April 2013 mit der «HuffPost» sorgte für wilde Spekulationen. «Ich habe Will immer gesagt: ‹Du kannst machen, was du willst, solange du dich im Spiegel anschauen kannst und mit dir im Reinen bist», sagte Jada damals. «Am Ende des Tages ist Will sein eigener Herr und ich bin seine Partnerin. Er muss entscheiden, wer er sein will und nicht ich. Umgekehrt ist es genauso.»

Die darauf folgenden Schlagzeilen um eine offene Ehe der Smiths bewegten Jada zu einem ausführlichen Statement auf Facebook. «Ich werde meine Aussage ändern», stellte sich klar. «Will und ich können beide tun, was wir wollen, denn wir vertrauen einander. Das heisst nicht, dass wir eine offene Ehre führen, dass heisst, dass wir eine erwachsene Ehe führen.»

2015: Die Smiths kitten ihre Ehe

17 Jahre waren Will und Jada verheiratet, als Scheidungsgerüchte aufkamen. Als die Schlagzeilen nicht abrissen, liess sich Will zu einem eindeutigen Statement hinreissen – und dementierte in Grossbuchstaben: «Jada und ich LASSEN UNS NICHT SCHEIDEN!!!!!!!», schrieb er. Die Gerüchte seien schlicht Blödsinn.

Jada legte in einem TV-Interview 2018 nach und sagte, Will und sie seien «wie eine Familie, die niemals untergeht».

2018: Jada lädt Wills Ex ein

In der Premieren-Folge ihrer Show «Red Table Talk» erwartete Jada einen besonderen Gast: Wills Ex-Frau Sheree. Statt der erwarteten Streitigkeiten lieferten die Frauen aber ein respektvolles Gespräch über ihre Vergangenheit und ihre Patchwork-Familie mit Sohn Trey.

Im selben Jahr labelt Smith seine Frau in einem Podcast-Interview erstmals als «Lebenspartnerin» und nicht mehr als «Ehefrau». Damit hätten sie eine Ebene beschritten, in der man erkenne, dass man mit jemandem buchstäblich für den Rest seines Lebens zusammen sein will. Es gebe nichts, das sie jemals auseinander bringen könnte. «Sie hat meine Unterstützung bis zu ihrem Tod, und es fühlt sich so gut an, auf diese Ebene zu gelangen.»

2019: Jada spricht über Wills weibliche Fans

In einer weiteren Episode von «Red Table Talk» sprach Jada unter anderem mit Ayesha Curry (31), Kochbuch-Autorin und Frau von NBA-Spieler Stephen Curry (32), über den Umgang mit den weiblichen Fans ihrer Ehemänner. Dabei amüsierte Jada sich über folgende Anekdote: «Als unsere Tochter Willow fünf oder sechs Jahre alt war und eine von Wills Co-Darstellerinnen in seinem Wohnwagen stand, kam sie rein, sprang auf den Schoss ihres Vaters, sah den Co-Star an und meinte: ‹Meine Mutter wird sehr bald hier sein.›»

Weiter erzählte sie: «Es gab nur ein oder zwei Male, wo ich vielleicht etwas feindselig geworden bin, wo ich das Gefühl hatte, dass die Leute eine Grenze überschritten haben und respektlos waren. Ich denke, man braucht da auch einen inneren Bereich des Vertrauens. Ich weiss, wer ich bin – und wichtiger – er weiss, wer ich bin.»

