Jada Pinkett Smith brach wegen Drogen am Filmset zusammen

In ihrer Facebook-Show «Red Table Talk» plaudert Schauspielerin Jada Pinkett Smith gerne mal unverblümt aus dem Nähkästchen. Es gibt kaum ein Thema, das nicht besprochen wird. So auch in der neuen Ausgabe, in der die 49-Jährige über ihre einstige Alkohol- und Drogensucht spricht.

Schon während ihrer Schulzeit habe Smith Erfahrungen mit diversen Substanzen gemacht. «Wein zu trinken war für mich so, als würde ich Gläser mit Wasser trinken», erzählt die Ehefrau von Schauspieler Will Smith (52). In den späteren Jahren half sogar nur mehr eine Mischung aus «Ecstasy, Alkohol und Gras», um den gewünschten Rausch zu erlangen. «Ich nahm alle drei zusammen, das war mein Cocktail», gesteht sie. «Ich bin high zur Arbeit gegangen.»

Von härteren Drogen, die sie nicht weiter ausführt, habe sie allerdings die Finger gelassen. «Ich habe nicht täglich getrunken, ich war eher das Party-Girl am Wochenende. Von Donnerstag bis Montagmorgen.»

Kalter Entzug

Ein Vorfall auf dem Filmset der Komödie «The Nutty Professor» mit Eddie Murphy (60) im Jahr 1996 öffnete ihr schlussendlich die Augen. Am Wochenende zuvor habe sie viel gefeiert und «eine schlechte Ladung Ecstasy» erwischt. Die Quittung dafür gab es am nächsten Drehtag: «Ich wurde in der Maske ohnmächtig», so Smith in ihrer Talkshow. «Ich erzählte später allen, dass ich wohl abgelaufene Medikamente zu mir genommen haben muss.»

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Problem mit illegalen Drogen? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 08 00 104 104 Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Infor mationen für Jugendliche Infodrog, Inf ormation und Substanzwarnungen

Und weiter: «Das war ein Moment, in dem ich begann zu verstehen, dass sich etwas ändern musste.» Sie habe sich zusammengerissen und einen kalten Entzug gemacht. «Das war das letzte Mal», versichert sie.

Warnung vor gefährlichem Trend

Mit ihrer Beichte will Jada anderen Frauen die Augen öffnen. Ihrer Meinung nach würden nämlich zu viele regelmässig grosse Mengen Alkohol trinken. «Das ist ein Trend, der schon seit einer Weile besteht, aber seit der Pandemie wurde deutlich, dass Frauen immer mehr Alkohol konsumieren, um damit fertig zu werden», so die Schauspielerin.