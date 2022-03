Jada Pinkett Smith meldet sich nach der Ohrfeigen-Aktion ihres Ehemanns Will Smith

Nachdem Will Smith an der Oscar-Verleihung seine Nerven verlor, weil Komiker Chris Rock über seine Ehefrau witzelte, bricht Jada nun ihr Schweigen.

Darum gehts: Will Smith (52) ohrfeigte in der Oscar-Nacht den Moderator Chris Rock (57), weil der Komiker über die Glatze von Ehefrau Jada Pinkett Smith scherzte.

Was viele nicht wissen: Die 50-Jährige leidet unter der Krankheit Alopecia areata.

Dabei leiden Betroffene unter anderem unter starkem Haarausfall.

Aus diesem Grund rasierte sich die Schauspielerin im Jahr 2021 den Kopf und trägt seither eine Glatze.

Nun bricht die Schauspielerin ihr Schweigen und teilt auf Instagram, dass sie sich im Heilungsprozess befindet.

Am Wochenende knallte es bei der Oscar-Verleihung. Schauspieler Will Smith (52) verpasste dem Komiker Chris Rock (57) eine Ohrfeige, weil dieser über die Frisur seiner Frau Jada Pinkett Smith witzelte. Lustig fand das Paar den Kommentar des Comedians nicht: Die 50-Jährige trägt aufgrund einer Krankheit eine Glatze. Nach dem Aussetzer ihres Ehemanns meldet sich die Schauspielerin nun erstmals zu Wort. Sie teilt auf Instagram die Worte: «Dies ist eine Zeit des Heilens. Und ich bin dabei.»

«Witze auf meine Kosten sind Teil des Jobs, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich zu ertragen und ich habe emotional reagiert», erklärt Will Smith in seinem Statement auf Instagram. Darin entschuldigte sich Will Smith bei Rock, den Veranstaltern der Oscars, den Zuschauerinnen und Zuschauern und allen Beteiligten rund um den Film «King Richard». Trotzdem sei ihm der Vorfall peinlich. «Mein Verhalten bei den gestrigen Academy Awards war inakzeptabel und unentschuldbar», schrieb Smith.

Jadas Immunsystem greift ihren Körper an

Die Krankheit scheint ein heikles und emotionales Thema für das Ehepaar zu sein. Es handelt sich dabei offiziell um Alopecia areata, besser bekannt als kreisrunder Haarausfall. Die Betroffenen leiden dabei unter extremem Haarverlust. Neben dem Kopf können auch die Augenbrauen oder andere Körperhaare von der Krankheit betroffen sein. Alopecia areata tritt auf, wenn das Immunsystem die eigenen Haarfollikel angreift, die sich dann entzünden und ausfallen. Verursacht wird das Leiden vor allem durch extremen Stress und tritt gemäss dem Online-Portal von «Toppharm» mehr bei Frauen als bei Männern auf.

Das erste Mal trat Jada im vergangenen Jahr mit kahlem Kopf an die Öffentlichkeit. Die Erkrankung selbst wurde bei der Schauspielerin allerdings schon 2018 diagnostiziert. In einer Folge ihrer Show «Red Table Talk» erzählte die 50-Jährige dazu: «Eines Tages stand ich unter der Dusche und hatte eine Handvoll Haare in meinen Händen und dachte nur: ‹Oh mein Gott, werde ich kahl?›» Weiter verriet sie: «Es war eine dieser Zeiten in meinem Leben, in denen ich buchstäblich vor Angst gezittert habe. Deshalb habe ich meine Haare abgeschnitten und schneide sie weiterhin.»

«Willow hat mich dazu gebracht»

Ermutigt zu dem Schritt hat sie ihre Tochter Willow Smith. Die 21-Jährige rasiert sich seit 2012 die Haare ab. Willow leidet zwar nicht wie ihre Mama an Alopecia areata, findet aber trotzdem immer wieder einen Grund, zum Rasierer zu greifen: «Ich rasiere mir in wichtigen Momenten meines Lebens den Kopf», so die Musikerin zum «Insider»-Magazin.

Und genau diese Aussage inspirierte auch Jada zu ihrer Glatze. Zu einem Instagram-Post mit frisch rasiertem Kopf schrieb die Ehefrau von Will Smith einst: «Willow hat mich dazu gebracht, es war Zeit, loszulassen. Aber meine 50er werden mit diesem Haarschnitt ganz bestimmt super.» Seit dieser Zeit spricht die zweifache Mutter offen über ihre Krankheit und ermutigt andere Betroffene, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Statt weiter zu leiden, will die Schauspielerin nämlich lieber «heilen».