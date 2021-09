Muotatal SZ - Jäger erschiesst versehentlich Lama

Laut Manuel Wyss, Abteilungsleiter Jagd und Wildtiere des Kantons Schwyz, hat der Jäger den Vorfall nicht gemeldet, weshalb der Zwischenfall rechtlich erst jetzt ins Rollen kommt. «Wir haben zwar schon vereinzelt Gerüchte über den Vorfall gehört, aber richtig hellhörig wurden wir vor allem durch eine Presseanfrage am Dienstag», so Wyss. Zwar habe das Amt mit dem entsprechenden Wildhüter bereits davor Kontakt aufgenommen, um den Vorfall zu klären, jedoch hat der Wildhüter ebenfalls nichts Konkretes gewusst.

Der Fall wird durch die Behörden genauer abgeklärt

Mittlerweile hat sich aber der Jäger beim zuständigen Wildhüter für weitere Ermittlung gemeldet und zugegeben, dass er das Lama versehentlich geschossen habe, so Wyss gegenüber 20 Minuten. «Da der Jäger den Vorfall nicht gemeldet hat, obschon eine Meldepflicht besteht, muss er mit rechtlichen Konsequenzen rechnen», wie der Abteilungsleiter erklärt. Wie hoch das Strafmass aber genau ausfallen wird, ist noch unklar. Dazu sagt Wyss: «Der Fall wird nun in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Schwyz genauer abgeklärt.» Die Polizei hat auf Anfrage bestätigt, dass Ermittlungen zum Vorfall laufen.

Vereinzelte Exponenten

Für Wyss sei es aber nicht nachvollziehbar, wie es überhaupt zu einem solchen Versehen kommen konnte. «Jeder muss für das Jagdbrevet eine Prüfung ablegen. Dabei lernt man unter anderem, dass man im Zweifelsfall nicht schiessen darf oder eben, dass solche Fälle meldepflichtig sind. Des Weiteren müssen die Anwärter viele Tierarten und deren Unterscheidungen sehr gut kennen.» Wyss relativiert aber und meint, dass es sich nur um einzelne Exponenten handle, die sich nicht konsequent an das Jagdreglement halten würden. «Mit den meisten Jägerinnen und Jägern haben wir keine Probleme, weil sie sich der Verantwortung und Risiken durchaus bewusst sind», so Wyss. Ob es viele solche Zwischenfälle gibt, darüber kann Wyss nur spekulieren: «Wenn man solche Fälle natürlich nicht meldet, bleiben sie unter dem Radar. Wir gehen aber davon aus, dass dies praktisch nie vorkommt, ausser jetzt beim Lama-Vorfall, denn einen solchen Vorfall kann man in der heutigen Zeit nicht unter dem Deckel halten, wie das aktuelle Beispiel exemplarisch zeigt.».»