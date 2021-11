Küttigen AG : Jäger findet tote Person im Wald

In einem Waldgebiet in Küttigen wurde eine tote Person aufgefunden. Die Umstände des Todes sind noch unklar.

Am Mittwochnachmittag meldete ein Jäger eine tote Person in einem Waldgebiet in Küttigen AG, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Die Umstände des Todes seien noch unklar. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein Verbrechen liegen derzeit nicht vor.