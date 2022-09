Kanton Graubünden: Jäger schiessen Wölfin bei Klosters GR

Um weitere Schäden zu verhindern, wurde eine Wölfin im Gebiet Klosters am 1. September zum Abschuss freigegeben.

Nach zahlreichen Nutztierrissen auf verschiedenen Alpen in Klosters verfügte der Kanton Graubünden zur Verhinderung weiterer Schäden per 1. September 2022 den Abschuss eines Wolfs. Neben Mitarbeitenden des Amts für Jagd und Fischerei wurden auch speziell bezeichnete, ortskundige Jagdberechtigte für den Abschuss des Wolfs während der ordentlichen Jagd berechtigt.

Nach 14 Tagen mit sehr wenigen Wolfsbeobachtungen durch die 80 für den Wolfsabschuss berechtigten Jägerinnen und Jäger konnte der Wolf am 24. September 2022 durch einen Jäger in dem dafür vorgegebenen Abschussperimeter erlegt werden, wie das Amt für Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden am Montag mitteilte.