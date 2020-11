Zöllner des Hauptzollamts Singen haben Ende Oktober auf einem Parkplatz an der Autobahn 81 einen Reisenden kontrolliert. Der zur Festnahmen ausgeschriebene Mann (49) schmuggelte 8000 Zigaretten in zwei Reservereifen.

Feldkirch (A), 19.11.2020: Ein 77-jähriger Jäger schoss von seinem Auto aus auf Kormorane. Als er dabei seine Position änderte, schoss er in die Richtung von zwei Fischern, welche er mit einem Abstand von fünf bis zehn Metern verfehlte. Die Polizei nahm daraufhin seine Waffen und die Munition ab. Der Mann wurde angezeigt.

Die Polizei nahm dem Jäger jegliche Waffen und Munition ab und zeigte ihn an.

Ein 77-Jähriger jagte Kormorane an einem Baggerloch.

Am Mittwochmittag befanden sich zwei Fischer am nordöstlichen Ufer eines Baggerlochs in Feldkirch (A), als sie mehrere Schüsse von der gegenüberliegenden Seite des Tümpels wahrnehmen konnten. Sie beobachteten eine Person, welche auf Kormorane geschossen hatte.