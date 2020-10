Prättigau : Jäger schiesst illegal zwei Kronenhirsche und will es vertuschen

Auf der Bündner Hochjagd hat ein Jäger in Seewis im Prättigau zwei Kronenhirsche erlegt, die nicht hätten geschossen werden dürfen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Die Bündner Kantonspolizei bestätigte am Mittwoch Berichte in den regionalen Medien, wonach der Jäger die beiden über 100 Kilogramm schweren Kronenhirsche in Seewis auf 1200 Metern über Meer geschossen hatte. Der Mann erstattete keine Selbstanzeige nach den illegalen Abschüssen.