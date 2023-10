Jäger stirbt nach Sturz mit Auto

Der 56-jährige Mann befand sich zusammen mit zwei weiteren Männern oberhalb von Walenstadtberg SG auf der Jagd, wo sie jeweils unabhängig voneinander an verschiedenen Orten einen Ansitz bezogen. Der 56-Jährige fuhr mit seinem Auto allein bis zur Alphütte Tschingla, wie die Kantonspolizei am Dienstag in einem Communiqué schreibt. Nach dem Eindunkeln trafen sich die beiden Begleiter und warteten dort auf den 56-Jährigen. Als dieser nicht auftauchte und auch nicht mehr erreicht werden konnte, alarmierten die Begleiter die Rettungskräfte.