Andeer GR, 21.09.2020: Auf der Alp Durnan wurde ein 32-jähriger Esel von Wölfen gerissen. Es handelt sich dabei um den ersten Fall in Graubünden, bei dem ein Tier aus der Pferdefamilie von Wölfen getötet wurde. Der Esel befand sich mit drei Artgenossen in einem eingezäunten Areal. Der Zustand des Kadavers weist darauf hin, dass das getötete Tier von den Wölfen stark genutzt wurde.

Mit einem Jagdkollegen wollte ein 68-jähriger Jäger am Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr in Chur von den Spundisköpfen über das Gebiet Nesselböden zu seiner Hütte abzusteigen. Nach ersten Erkenntnissen kam der Jäger an einer steilen Stelle zu Fall und stürzte rund achtzig Meter ein Couloir hinunter, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.