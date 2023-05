Wildschweine in Rom: Tiere dürfen geschossen werden

Der liegengelassene Abfall in Rom zieht Wildschweine an. Die Tiere breiten sich in der Stadt aus.

Darum gehts Mehrere italienische Städte kämpfen mit Wildschwein-Plagen.

In Rom ist die Situation wegen des Abfallchaos besonders schlimm.

Wildschweine dürfen auch auf Stadtgebiet geschossen und verzehrt werden.

Immer mehr Wildschweine dringen in mehrere italienischen Städte ein. Angelockt werden sie durch den Müll, der überall herumliegt. In Italien gibt es Schätzungen zufolge etwa 2,3 Millionen Wildschweine. Der Konflikt zwischen den Tieren und Menschen wird immer grösser. Allein 2021 kam es zu Unfällen mit 13 Toten und 261 Schwerverletzten. In Rom wühlen die Tiere im Müll und griffen in den vergangenen Monaten auch immer wieder Menschen an.

Eine Situation, die für den Bauernverband Coldiretti Ettore Prandini eine sofortige Lösung erfordert. Die Situation sei in den Städten und auf dem Land unannehmbar geworden. In Rom tauchten die Tiere in der Abenddämmerung auf und greifen Menschen und deren Hunde an.

Picknicks in den Parks verboten

Franco Quaranta von der Bürgervereinigung des 13. Bezirks in Rom sagt gegenüber Arte: «Wir haben uns selbst eine abendliche Ausgangssperre auferlegt.» Die Angriffe seien wirklich beängstigend. «Die Behörden mussten inzwischen Picknicks in den Parks verbieten wegen der Essenreste.» Franco Quaranta macht sich auch Sorgen wegen der Schweinepest, die unter den Tieren grassiert. Im Mai wurden erste Fälle der Afrikanischen Schweinepest bekannt.

Um die Wildschwein-Population in den Griff zu bekommen, hat die italienische Regierung im letzten Dezember beschlossen, dass Wildschweine künftig in italienischen Städten abgeschossen und verzehrt werden können. Regionen haben künftig die Möglichkeit, Wildschweine aus Gründen der Verkehrssicherheit auch in Schutzgebieten und städtischen Zentren zu töten.

