Sturm in Grossbritannien : Jagd nach dramatischen Bildern — «Das Dümmste, was sie tun können»

Das Sturmtief hat das öffentliche Leben auf der britischen Insel grösstenteils lahmgelegt. Mindestens zwei Personen sind bereits ums Leben gekommen, britische Regierungsvertreter warnen vor leichtsinnigen Aktionen.

1 / 6 Ein Regierungsvertreter warnt eindringlich davor, sich in Küstennähe zu begeben. AFP Dies sei «das Dümmste, das man tun könne». REUTERS Wer trotzdem aus irgendeinem mehr oder weniger gutem Grund aus dem Haus wollte, musste sich ordentlich gegen den Wind stemmen. REUTERS

Darum gehts Der Sturm Eunice hat Grossbritannien mit voller Wucht getroffen.

Viele Zugverbindungen sind eingestellt, die Regierung hat die höchste Warnstufe verhängt.

In England sind bereits zwei Personen durch Trümmer getötet worden, in Irland starb ein Mann, nachdem ein Baum auf ihn gestürzt war.

In Teilen Grossbritanniens brachte der Sturm Eunice das öffentliche Leben zum Erliegen. Auch in Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Frankreich sorgte der Sturm für Verkehrsbeeinträchtigungen. Videos auf Twitter zeigen, wie Personen von den Orkanböen von den Füssen geholt werden.

Auch tonnenschwere Autofähren werden von den Wellen wie Spielzeugboote hin- und hergeworfen.

Auf der Isle of Wight vor Englands Südküste traf «Eunice» mit Rekord-Windgeschwindigkeiten von 196 Stundenkilometern auf Land. Dies sei nach vorläufiger Einschätzung «die stärkste jemals in England gemessene Bö», teilte die britische Wetterbehörde Met Office mit.

Für London gab die Wetterbehörde die erste Sturmwarnung der Alarmstufe rot heraus, seit diese Kategorisierung 2011 eingeführt worden war. Die britische Hauptstadt wirkte am Freitag wie ausgestorben. Am Millennium Dome im Südosten Londons zerstörte der Wind grosse Teile des Daches, ebenso das Dach der O2-Arena.

Auch für den Südosten und Südwesten Englands und den Süden von Wales galt die höchste Alarmstufe, die «Lebensgefahr» bedeutet. An den Küsten wurde mit Überflutungen gerechnet. Für Schottland und Nordengland wurden heftige Schneefälle vorhergesagt. Millionen Menschen waren aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Die Schulen in den Sturmgebieten blieben geschlossen.

70’000 Haushalte ohne Strom

In Südwestengland fiel in mehr als 70’000 Haushalten der Strom aus, wie der Netzbetreiber mitteilte. Auf den Londoner Flughäfen wurden hunderte Flüge gestrichen, der Fährverkehr über den Ärmelkanal wurde ausgesetzt. In Wales stellten alle Züge und Busse ihre Fahrten ein.

Auch in England gab es wegen Sturmschäden an Strassen, Brücken und Bahntrassen Verspätungen und Ausfälle im Bus- und Bahnverkehr. In London wurde der Zugverkehr während der morgendlichen Stosszeit eingeschränkt. Mehrere Brücken wurden gesperrt.

Armee in Bereitschaft versetzt

Die britische Armee wurde wegen des Sturms in Bereitschaft versetzt. Premierminister Boris Johnson rief seine Mitbürger auf Twitter auf, Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen und den Aufrufen der Behörden zu folgen. Ein Vertreter der britischen Umweltbehörde warnte davor, auf der Jagd nach dramatischen Aufnahmen an die Küsten zu gehen. Dies wäre «wahrscheinlich das Dümmste, was Sie tun können», sagte er.

Auch Irlands Wetterbehörde gab eine Sturmwarnung heraus. Alle Schulen in dem EU-Land blieben geschlossen. In mehr als 80’000 Haushalten und Geschäften fiel der Strom aus.

Von England aus sollte «Eunice» nach Dänemark weiterziehen. Züge mussten dort mit verringerter Geschwindigkeit fahren, für die Nacht wurde mit der Sperrung der Brücke über den Grossen Belt gerechnet.

Mindestens zwei Tote in England

Durch das heftige über Europa ziehende Sturmtief sind in England am Freitag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Im Norden Londons starb nach Angaben der Polizei eine junge Frau in einem Auto, nachdem ein Baum auf das Fahrzeug gestürzt war. Im Nordwesten Englands kam der örtlichen Polizei zufolge ein Mann ums Leben, nachdem Trümmerteile auf die Windschutzscheibe seines Fahrzeugs fielen. In Irland war zuvor ein Mann von einem Baum erschlagen worden.

