Verdacht: Jagt der Kreml seine Kritiker in Europa mit Gift?

Jelena Kostjutschenko war in München, als die Schmerzen begannen, Natalija Arno in Prag.

Russen und Russinnen im Exil sind nicht sicher, das haben nicht nur russische Ex-Spione wie Alexander Litwinenko in Grossbritannien erfahren. Auch russische Medienschaffende und Menschenrechtsaktivisten sind in Europa Ziele des Kremls und seiner Giftanschläge. Das haben der deutsche «Der Spiegel» und die russische Investigativseite The Insider recherchiert. Die ausfindig Gemachten haben überlebt, leiden aber bis heute an den Folgen.