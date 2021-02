Bis 2025 rein elektrische Luxusmarke

CEO Thierry Bolloré will Jaguar Land Rover komplett neu aufstellen und stellt dabei Nachhaltigkeit in den Fokus.

Brennstoffzellenantrieb und Wasserstoff

Doch die Briten konzentrieren sich nicht nur auf die lokalen Emissionen ihrer Fahrzeuge, sondern streben bis im Jahr 2039 an, in ihren Produkten und Standorten sowie in der Lieferkette komplett ohne CO2-Emissionen auszukommen. Dazu arbeitet JLR überraschenderweise auch an Fahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb und sauberem Wasserstoff: Die Entwicklungen laufen bereits, innerhalb des nächsten Jahres sollen erste Prototypen zur Erprobung auf britischen Strassen rollen.