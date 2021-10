Doch nicht tot? : Jahrelang bedeckt gehalten – Oberster Taliban zeigt sich offenbar wieder öffentlich

Nach Angaben der militanten Taliban soll deren Anführer Haibatullah Achundsada am Wochenende zum ersten Mal seit Jahren wieder in der Öffentlichkeit erschienen sein. Seit Jahren gab es immer wieder Spekulationen über seinen angeblichen Tod.

Laut der Taliban ist dieses Wochenende Haibatullah Achundsada in Afghanistan in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Der jahrelang nicht gesehene Taliban-Führer Haibatullah Achundsada soll nach Angaben der militanten Islamisten am Wochenende erstmals öffentlich in Afghanistan aufgetreten sein. Achundsada habe eine kurze Rede in einer Koranschule in der Provinz Kandahar gehalten, sagten zwei Taliban-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Bilder oder Videos von dem Auftritt des von Beobachtern über Jahre für verschollen gehaltenen Taliban-Führer gab es zunächst nicht.