Goetheanum-Brand in Dornach: Neue Theorie zur Brandursache

Am Neujahrsmorgen war nicht mehr viel vom Kuppelbau in Dornach übrig. Die ganze Nacht wütete das Feuer, eine Hundertschaft von Feuerwehrleuten kämpfte vergebens dagegen an.

In der Silvesternacht vor 100 Jahren brannte das erste Goetheanum in Dornach bis auf die Grundmauern nieder. Das Zentrum der anthroposophischen Bewegung von Rudolf Steiner war erst wenige Jahre zuvor fertiggestellt worden. Noch in der Brandnacht strömten Schaulustige nach Dornach, am Neujahrsmorgen musste die Birseckbahn gar Extrakurse einsetzen, um die Tausenden von Katastrophentouristen zu transportieren. Bis heute geht man von Brandstiftung aus, die Täterschaft konnte aber nie eruiert werden. Lange galt der Arlesheimer Uhrmacher und Anthroposoph Jakob Ott als Hauptverdächtiger, er wurde aber 2007 offiziell entlastet.