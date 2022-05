Comeback der Ampeln: «Jahrzehntelang hiess es, Kreisel seien die beste Lösung»

Im Kanton Luzern stehen die Ampeln vor ihrem grossen Comeback. Sie sollen das Verkehrsproblem in und um Sursee in den Griff kriegen.

Die Stadt Sursee und ihre Umgebung sind in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Damit hat auch der Verkehr stark zugenommen. Bis 2040 rechnet man weiter mit starkem Wachstum. Gut 60 Millionen Franken will der Kanton nun in die Hand nehmen, um besonders belastete Knotenpunkte mit sogenannten intelligenten Ampeln auszustatten. «Das zunehmende Verkehrsproblem lösen wir weder mit Kreiseln noch mit Ampeln», sagt Kantonsrat Zbinden. Viel wichtiger sei eine konsequente Förderung des öffentlichen Verkehrs und des Veloverkehrs in der Region Sursee. «Velos und Busse brauchen viel weniger Platz pro Person als ein Auto, sind umweltfreundlicher und verursachen weniger Lärm», sagt Zbinden. Darum müsse auch das Umsteigen aufs Velo oder den ÖV attraktiver werden.