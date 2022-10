New York USA : Jahrzehntelanger Missbrauch – 165 Millionen Dollar für 147 Patientinnen

Die zwei Spitäler, an denen der Arzt, praktizierte, werden 165 Millionen Dollar an die Betroffenen bezahlen.

Zwei New Yorker Krankenhäuser gaben am Freitag bekannt, dass sie gemeinsam mehr als 165 Millionen Dollar (etwa die gleiche Summe in Franken) an 147 ehemalige Patientinnen eines Gynäkologen zahlen werden, den sie unangemessener Handlungen und sexueller Übergriffe beschuldigt hatten.