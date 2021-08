Herzogenbuchsee BE - Jail-Train muss wegen Panne anhalten – Polizei verhindert Fluchtmöglichkeit

Ein Jail-Train musste in Herzogenbuchsee BE einen Zwischenhalt einlegen.

Ein News-Scout beobachtete am Donnerstagnachmittag am Bahnhof in Herzogenbuchsee ein Grossaufgebot der Polizei. Dabei wurden circa fünf Personen von Polizisten aus einem fensterlosen Bahnwaggon in Handschellen abgeführt und in Kleinbussen der Polizei weggefahren. Im Einsatz waren laut dem Leser mehrere zivile sowie offizielle Fahrzeuge mit Nummernschildern BE und ZH sowie eine grosse Gruppe von Polizisten sowie Polizeihunden.