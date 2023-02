Boxen : Jake Paul unterliegt Tommy Fury, gibt Drake Schuld 

Youtuber Jake Paul gegen Reality-TV-Star Tommy Fury – am Sonntagabend ging es in Saudiarabien im Boxring heiss her. Seit Wochen warteten die Fans auf den Kampf der beiden Social-Media-Schwergewichte. Am Ende gab es einen knappen Sieg von Tommy Fury nach Punkten. Dieser konnte über weite Strecken beweisen, dass er der bessere Boxer ist. Kein Wunder bei dieser Familienzugehörigkeit.