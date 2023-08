Jamaal Lascelles: Newcastle-Captain in Schlägerei verwickelt

Jamaal Lascelles war in eine Schlägerei in Newcastle involviert.

Wie «The Sun» berichtet, sagte ein Zeuge, dass Lascelles’ 19-jähriger Bruder vor dem Chinawhite Club einen Ellbogen an den Hals kassierte. Darauf habe der Teamkollege des Schweizer Nati-Spielers Fabian Schär den Angreifer weggestossen, so brach die Schlägerei aus. Lascelles’ Bruder wurde dabei verletzt, ein Freund der Brüder wurde bewusstlos geschlagen, wie im Video zu sehen ist. Wie ein Zeuge berichtet, lag er zehn Minuten da und musste wiederbelebt werden, als die Polizei eintraf. Die Ordnungshüter nahmen jedoch keine Verhaftungen vor.

Drohungen gegen Lascelles

Lascelles steht seit 2014 bei Newcastle unter Vertrag, war zwischenzeitlich für eine Saison an Nottingham Forest ausgeliehen. In dieser Saison kam er für die Magpies bisher noch nicht zum Einsatz. So auch nicht bei der 0:1-Niederlage Newcastles in Manchester gegen Meister City. Nur wenige Stunden nach dieser Partie kam es zur Schlägerei.