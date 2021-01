Rekordspieler : Jamaikanischer Fussballstar stirbt mit 35 Jahren an ALS

Luton Shelton ist Rekordtorschütze der jamaikanischen Nationalmannschaft. Nun ist der 35-jährige Fussballer, der einst in der Premier League spielte, seiner Krankheit erlegen.

Nun ist der Fussballstar mit 35 Jahren an ALS gestorben.

Die Fussballwelt trauert: Der jamaikanische Rekordtorschütze Luton Shelton ist mit 35 Jahren an der neurodegenerativen Krankheit ALS gestorben. Dies verkündet sein ehemaliger Premier-League-Verein Sheffield United auf Twitter.

Für die jamaikanische Nationalmannschaft schoss Shelton 35 Tore in 74 Spielen. In seiner Karriere spielte er unter anderem in der Premier League, der türkischen Süper Lig und der dänischen Superligaen. Im Alter von 32 musste der Jamaikaner seine Karriere aufgrund erster Symptome beenden. Nun hat er den Kampf gegen die Nervenerkrankung Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, verloren.