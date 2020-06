Wie im Film «Cool Runnings»

Jamaikanisches Bobteam schiebt für Olympia-Traum ein Auto

Weil die Gyms wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben, üben zwei Bobfahrer mit einem Mini Cooper.

Das Duo hält sich zurzeit in Peterborough fit.

Ein eingeschweisstes Team: Shanwayne Stephens (links) und Nimroy Turgott wollen 2022 an die Olympia in Beijing.

Die Bobfahrer trainieren für die Olympischen Spiele 2020 in der chinesischen Hauptstadt Peking.

Zwei Jamaikaner stossen in der britischen Stadt Peterborough zurzeit einen Mini Cooper mühsam über die Strassen. Vorbeiziehende Passanten bieten ihre Hilfe an und staunen, wenn das Bob-Duo dankend ablehnt. Denn ihr Ziel, das Peking heisst, müssen sie zu Fuss erreichen. Die Bobfahrer trainieren nämlich für die Olympischen Spiele 2022.

Die unkonventionelle Idee von Nimroy Turgott und Shanwayne Stephens, um fit zu bleiben, entstand notgedrungen. Als wegen der Corona-Pandemie in Grossbritannien die Gyms geschlossen wurden, liessen sich die Jamaikaner von der Filmkomödie «Cool Runnings» inspirieren. «Ich liebte den Film schon als Kind. Er lehrte mich, dass man an seinen Träumen immer festhalten muss», sagt Stephens gegenüber BBC. «Normalerweise trainieren wir mit einem Bob. Das geht aber wegen der aktuellen Situation nicht. Also dachten wir: Wieso sollen wir nicht mit einem Auto üben?»