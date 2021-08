Obduktionsbericht - Jambolina starb an Herz-Kreislauf-Versagen

Der Obduktionsbericht besagt, dass Jambolina an einem Herz-Kreislauf-Versagen auf Grund der Narkose verstorben ist.

Die Ukrainer Bärin kam in der Coronazeit nach Arosa und lebte sich dort gut ein.

Anfang August 2021 stand eine Zahnoperation für die Anfang Jahres neu zugezogene Bärin Jambolina, welche auch live übertragen werden sollte, an. Noch vor der Ausstrahlung des Livestreams informierte das Bärenland Arosa über den unerwarteten Tod der Patientin. Die Anteilnahme war auf allen Plattformen riesig. Gemäss dem Obduktionsbericht des Instituts für Veterinärpathologie der Universität Zürich erlag Jambolina einem akuten Herz-Kreislauf-Versagen. Bei der Narkose kam es zu lebensbedrohlichen Komplikationen, schreibt das Arosa Bärenland in einem aufklärenden Post auf ihrer Facebookseite.

OP war notwendig

Eine Narkose ist ein Eingriff in die normale Funktionsweise des Körpers und daher im Allgemeinen mit gewissen Risiken für den Patienten verbunden. Eine Kombination verschiedener Medikamente schaltet das Bewusstsein und das Schmerzempfinden im gesamten Körper aus. Unter diesem Einfluss kann in seltenen Fällen eine unerwünschte Wirkung auf die lebenswichtigen Systeme auftreten, was im schlimmsten Fall, wie bei Jambolina, zum Tod führen kann. Die Zahnoperation war für die Bärendame dringend notwendig, da sie unter Zahnproblemen litt, welche immer wieder Schmerzen verursachten oder gar zu gefährlichen Infektionen hätten führen können. «Leider gibt es im Einsatz für den Tierschutz nicht nur schöne Momente, wie wir sie schon oft erleben durften, sondern auch sehr traurige Ereignisse», schreibt das Bärenland im Posting.