Stadion-Acts im Luzerner KKL - James Blunt, Emeli Sandé und Passenger spielen am Blue Balls Festival 2022

Das bislang letzte Blue Balls stieg im Juli 2019. Wir waren dabei, als Two Door Cinema Club im Luzerner KKL spielten.

Vergangenen Freitag wäre das Blue Balls gestartet, doch wie alle grossen Musikfestivals muss es auch dieses Jahr nochmals pausieren (Zürich Openair, Gampel oder Frauenfeld finden immerhin in spezieller Form statt). Der nächste Sommer soll aber wieder sein wie in den Before Times, weshalb die Verantwortlichen nun die ersten Acts für die 2022er Ausgabe angekündigt haben.