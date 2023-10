James Blunt verarbeitet auf neuem Album den Tod von Carrie Fisher

1 / 5 Der «You’re Beautiful»-Interpret blickt mit neuer Musik nostalgisch auf sein Leben zurück. Privat Ende Oktober erscheint das neue Album von James Blunt. Michael Clement In dem Song «Dark Thought» verarbeitet er den Tod von Carrie Fisher. Der Musiker stand der Schauspielerin sehr nahe. Instagram/robbiewilliams

Darum gehts Mit dem Album «Who We Used to Be» meldet sich James Blunt zurück.

Der 49-Jährige singt darauf unter anderem über den Tod von Schauspielerin Carrie Fisher.

Im Interview verrät der Brite, wie er den Verlust verarbeitete.

Wieso hat es vier Jahre gedauert bis zur Fertigstellung deines neuen Albums?

Nach meiner letzten Platte ging ich zuerst ein Jahr auf Tournee. Dann startete ich direkt den Prozess für dieses Album. Ein paar Wochen Ferien habe ich mir auch noch erlaubt (lacht).

Du bist schon seit Jahren im Musikbusiness. Bist du trotzdem nervös, wenn du neue Musik veröffentlichst?

Nein, nicht wirklich. Ich habe vor ein paar Jahren mein Best-of-Album veröffentlicht, was sich in einer Art wie das Ende meiner Karriere anfühlte. Alles, was ich jetzt noch herausbringe, sehe ich als Bonus und Spass.

In dem Song «Dark Thought» singst du darüber, von einer geliebten Person Abschied zu nehmen. Wem ist das Lied gewidmet?

Im Lied geht es um Carrie Fisher, die Prinzessin-Leia-Darstellerin, welche 2016 von uns gegangen ist. Ich habe mit ihr in Los Angeles gelebt, bis sie starb. Ich brauchte viel Zeit, bis ich den Song schreiben konnte. Nichts schien sie genügend zu würdigen. Auf «Dark Thought» geht es um den Moment, als ich nach ihrem Tod zu ihrem Haus fuhr und mich von ihr verabschiedete.

Was hat der Tod von Carrie Fisher bei dir ausgelöst?

Sie war ein grosser Teil meines Lebens, eine meiner besten Freundinnen und die Gotte eines meiner Kinder. Sie ist zu früh von uns gegangen. Der Song half mir dabei, den Tod zu verarbeiten, aber die Lücke, die sie hinterliess, spüre ich nach wie vor. Ich vermisse sie und würde ihr das Lied gerne vorspielen können.

Was hat dir die Freundschaft von Carrie Fisher bedeutet?

Carrie war eine sehr spezielle Person. Sie war extrem empfindlich und kämpfte mit ihren persönlichen Dämonen. Wir beide haben dunkle Zeiten erlebt, konnten aber über dieselben Dinge im Leben lachen. Carrie war meine amerikanische Mutter und in einer krassen Zeit meines Lebens an meiner Seite.

Das Album heisst «Who We Used to Be» (deutsch: «Wer wir einst waren»). Wer warst du einmal und wer bist du heute?

Im Album blicke ich nostalgisch auf mein Leben zurück. In meinen Anfangszeiten behandelte ich andere Themen in meinen Songs als jetzt. Nun geht es darum, wie ich mit dem Älterwerden meiner Eltern, dem Elternsein und dem Eheleben umgehe. Meine Songs sind intensiver und tiefgreifender.

Du hast bereits immense Erfolge mit deiner Musik gefeiert. Siehst du dich selbst als Star?

Ich weiss, dass ich mit meinem Beruf keine Leben rette, wie das Ärztinnen und Ärzte tun. Unsere kaputte Welt feiert aus irgendeinem Grund Personen wie mich, anstatt diese, die die Welt tatsächlich verbessern. Ich bin nur ein Mensch, der sehr viel Glück hatte.

Das Album «Who We Used to Be» von James Blunt erscheint am 27. Oktober. Zeitgleich veröffentlicht der Musiker seine Memoiren «Loosely Based On a Made-Up Story».