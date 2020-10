Der 25. James-Bond-Streifen sollte am 12. November endlich in die Deutschschweizer Kinos kommen. Nun wurde der Film erneut verschoben.

«No Time to Die» :

«No Time to Die» : James Bond wird erneut verschoben

Darum gehts Eigentlich sollte der 25. James-Bond-Film im April in die Kinos kommen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde er jedoch auf November geschoben. Nun wird der Film erst 2021 ausgestrahlt.

Im Film dürfen wir ein letztes Mal Daniel Craig als 007 beobachten.

James-Bond-Fans müssen sich weiterhin gedulden. Statt am 12. November wird der 25. James Bond erst im nächsten Jahr ausgestrahlt. Wie MGM auf Twitter schreibt, wird der Film erst im April 2021 ausgestrahlt. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Premiere des neuen Bond-Streifens im April auf den November verschoben – nun also die erneute Verschiebung. Insgesamt müssen sich die Fans also ein Jahr gedulden.

«No Time to Die» heisst der letzte Film der Geheimagenten-Reihe mit Daniel Craig (52) in der Hauptrolle. Im fünften Teil mit Daniel Craig geht Bond in den Ruhestand. Er ist aber nicht von langer Dauer: Ein Wissenschaftler wird vermisst und kein anderer als 007 kann ihn finden.

«Tenet» nur bedingt ein Erfolg

Diverse Filme wurden wegen Corona verschoben. Im August kam mit «Tenet» der erste Blockbuster in der Corona-Ära ins Kino. Warner ging mit der Veröffentlichung ein grosses Risiko ein, besonders da «Tenet» ein Budget von über 200 Millionen US-Dollar hatte. 400 Millionen Dollar muss der Streifen ungefähr einspielen, damit Warner am Ende kein Geld verliert. Mitte September lag das Einspielergebnis bei knapp über 200 Millionen. Ob sich die Veröffentlichung auszahlen wird, steht noch in den Sternen.