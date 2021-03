Weisst du noch, wann du zum letzten Mal ausgelassen an einem Konzert getanzt und mitgesungen hast? Die Antwort dürfte vielen schwer fallen. Mit etwas Glück könntest du bald erzählen, was dein nächster Live-Gig sein wird.

Der Schweizer Musiker und zweimalige Swiss - Music - Award - Gewinner James Gruntz verlost nämlich gemeinsam mit Citroën Tickets für eines seiner drei Unplugged-Konzerte, die er am 27. März für ein handverlesenes Publikum von jeweils nur zehn Personen geben wird. Mit etwas Glück kannst du dabei sein – wir verlosen fünf mal zwei Tickets für dich und deine Begleitung.

Sound ohne – Van mit ganz viel Strom

Die exklusiven Akustik-Showcases in Zürich, Basel und Bern spielt James Gruntz zusammen mit seinem Gitarristen an einem einzigen Tag. Von Ort zu Ort kommt er emissionsfrei mit dem neuen Citroën ë-SpaceTourer, der mit einer Reichweite von bis zu 330 Kilometern die Strecke zwischen den Konzerten locker schaffen sollte, ohne aufladen zu müssen. Ausser, James drückt zu heftig aufs Strompedal – es wird also auch diesbezüglich spannend!