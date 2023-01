James-Webb-Teleskop: Erster erdähnlicher Exoplanet

Der Planet ist felsig, so gross wie die Erde und einige Hundert Grad heisser.

Erstmals konnte die Nasa mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops einen Exoplaneten bestätigen. Der Exoplanet, also ein Planet, der ausserhalb unseres Sonnensystems einen Stern umkreist, ist so gross wie die Erde. Der Planet ist rund 41 Lichtjahre von der Erde entfernt.

«Diese ersten Beobachtungsergebnisse von einem erdgrossen Gesteinsplaneten öffnen die Tür zu vielen zukünftigen Möglichkeiten für die Untersuchung der Atmosphären von Gesteinsplaneten mit dem James-Webb-Teleskop», sagt Mark Clampin, Direktor der Astrophysikabteilung im Nasa-Hauptquartier in Washington, an einer Pressekonferenz vom Mittwoch.

Das James-Webb-Teleskop ist das leistungsstärkste Weltraumobservatorium und seit 2021 in Betrieb . Wissenschaftler erhoffen sich damit, erheblich aussagekräftigere Informationen über die Atmosphären von Exoplaneten und Hinweise auf mögliches Leben dort zu sammeln.

«Das James-Webb-Teleskop bringt uns einem neuen Verständnis von erdähnlichen Welten ausserhalb unseres Sonnensystems immer näher, und die Mission steht gerade erst am Anfang», so Clampin.

Erstmals Aussagen über Atmosphäre auf Exoplanet möglich

Von allen in Betrieb befindlichen Teleskopen ist nur das James-Webb-Teleskop in der Lage, die Atmosphäre von erdgrossen Exoplaneten zu charakterisieren. Das Team vom Applied Physics Laboratory der Johns-Hopkins-University in Laurel, Maryland, ist jetzt daran, weitere Messungen vorzunehmen.