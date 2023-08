Jamie Foxx entschuldigt sich nach Antisemitismus-Vorwurf

Getty Images via AFP

In jüdischen Kreisen fasste man ihn als Angriff auf.

Schauspieler Jamie Foxx (55) hat sich nach einem Antisemitismus-Vorwurf zu Wort gemeldet. In einem Instagram-Post erklärt er seinen rund 16,7 Millionen Followerinnen und Followern : «Ich möchte mich bei der jüdischen Gemeinde und allen entschuldigen, die sich durch meinen Beitrag beleidigt fühlten. Ich weiss jetzt, dass meine Wortwahl Menschen verärgert hat, und es tut mir leid. Das war nie meine Absicht.»

Wie unter anderem CNN berichtet, hatte Foxx zuvor in einem bereits wieder gelöschten Instagram-Beitrag geschrieben: «Sie haben diesen Typen namens Jesus getötet. Was, denkst du, werden sie dir antun?» Zudem fügte er die Hashtags #fakefriends (zu Deutsch: falsche Freunde) und #fakelove (zu Deutsch: falsche Liebe) an.