Ihr älterer Bruder Jamie Foxx gehört zu den ganz Grossen in Hollywood.

Sie ist im Alter von 36 Jahren gestorben. DeOndra litt am Downsyndrom.

Sie tanzte in Foxx’ Musikvideo «Blame It» mit.

«Mein Herz ist in eine Million Stücke zerbrochen», beginnt Jamie Foxx (52) seinen Instagram-Post vom Montag, «meine wunderschöne, liebende Schwester DeOndra ist von uns gegangen.» In einer langen, emotionalen Caption und mit mehreren privaten Bildern nimmt der Schauspieler und Oscar-Preisträger Abschied von seiner 36-jährigen Schwester.

DeOndra Dixon sei «ein helles Licht» gewesen. Wie oft habe sie an Partys die Tanzfläche gestürmt und allen die Show gestohlen. «Ich weiss, dass sie nun im Himmel mit ihren Flügeln tanzt.» Und obwohl der Schmerz unglaublich sei, müsse er lächeln, wenn er an alle schönen Erinnerungen mit ihr denke.

«Ich tanzte sogar an den Grammys»

Woran DeOndra Dixon gestorben ist, gibt er nicht bekannt. Foxx’ Schwester litt am Downsyndrom und war zeitweise Botschafterin der Global Down Syndrome Foundation.

Die internationale Stiftung erinnert auf ihrer Website mit einem Nachruf. DeOndra sei in eine liebende Familie hineingeboren worden, die sie wie jedes andere Familienmitglied behandelt habe. Sie hätten sie ermutigt, ihren Schulabschluss zu machen und das Leben im Sturm zu erobern, was DeOndra auch getan habe.

DeOndra träumte davon, Profitänzerin zu werden, und gewann Preise und Medaillen. Sie tanzte im Musikvideo zu «Blame It» (unten) ihres grossen Bruders mit und war bei einigen seiner Auftritte dabei. «Ich habe sogar an den Grammys getanzt», schrieb sie in ihrer Biografie auf der Website der Global Down Syndrome Foundation.