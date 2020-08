Neu zum Streamen

Jamie Foxx riskiert sein Leben für eine Wunderpille

In Netflix’ neuem Actionstreifen gibts eine Pille, die Menschen für fünf Minuten Superkräfte verleiht, Artemis Fowl sucht in einer Elfenwelt nach seinem Vater – das gibts neu zum Streamen.

«Project Power»

Der gefährliche Hype soll beendet werden

Die Wunderpille boomt, die neu gewonnene Macht wird allerdings oft missbraucht und schlägt sich in der Kriminalität nieder.

Das sagen Fishback und Foxx



Bei «Kakuchopurei» erkärt Fishback, was das Publikum vom Film mitnehmen soll: «Die Idee der Pille ist aufregend, aber Robins Kraft liegt in ihr selbst. Ich würde mir wünschen, dass Menschen erkennen, dass wir Stärke in uns selbst tragen.» Diese zu entdecken, könne eine der schönsten Erfahrungen des Lebens sein.