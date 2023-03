Oscarverleihung: In Los Angeles werden die begehrten Trophäen vergeben

Los Angeles : Oscar für «Im Westen nichts Neues – Jamie Lee Curtis weint

Mit Anspielungen auf den Eklat mit Will Smith im vergangenen Jahr eröffnete Moderator Jimmy Kimmel in Los Angeles die diesjährige Oscar-Verleihung.

Ke Huy Quan wird für seine Leistung in «Everything Everywhere All at Once» als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

In der Nacht zum Montag wurden die Auszeichnungen verliehen. Der Schauspieler Ke Huy Quan gewann den Oscar als bester Nebendarsteller. Der 51-Jährige erhielt den Preis für seine Leistung in «Everything Everywhere All at Once».