«Super Sized Salon»-Star Jamie Lopez überraschend mit 37 gestorben

Sie war eine erfolgreiche Geschäftsfrau und ein Vorbild für manche – Jamie Lopez. Umso schwerer trifft ihr Tod die Fangemeinde. Wie «TMZ» berichtet, musste die 37-Jährige vergangenes Wochenende wegen Herzkomplikationen in ein Spital in Las Vegas gebracht werden. Dort verstarb der Realitystar an seinem Leiden. In einer Erklärung teilt ein Vertreter von BBC mit: «Wir geben mit grossem Bedauern das Ableben der Gründerin und Besitzerin von Babydoll Beauty Couture, der legendären Jamie Lopez, bekannt. Im Namen der Babydoll-Familie bitten wir Sie, uns Zeit zu geben, diesen schrecklichen Verlust zu verarbeiten.»