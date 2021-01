In ihrer Insta-Story erzählt die Sängerin und Schauspielerin, dass ihre Katzen in der Einfahrt ein tragisches Schicksal erlitten, weil sie den Motor des Autos nicht hörten.

Jamie Lynn Spears (29) hat genug davon, dass ihre Katzen in der heimischen Einfahrt ständig gefährdet sind, überfahren zu werden. Der Grund für die Gefahr: Jamie Lynns Tesla, der so leise ist, dass die Tiere den Motor nicht hören. «Jemand muss Elon Musk sagen, dass seine Teslas insgeheim Katzenkiller sind», so die Schauspielerin und Sängerin in einem Insta-Story-Beitrag.