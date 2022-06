«Du hast ja die Wahl» : Jammert Rekord-Weltmeister Hamilton nur? Red-Bull-Boss wettert gegen F1-Star

Lewis Hamilton wurde beim Grossen Preis von Aserbaidschan so richtig «durchgeschüttelt», beklagte sich über das Bouncing. Nun schlägt Red Bull zurück.

Schon seit Saisonbeginn hat Mercedes mit dem als Bouncing bezeichneten Hüpfen des W13 auf Geraden zu kämpfen. Selten wurde dies jedoch s o offensichtlich wie in Baku . Auch wegen des mit 2,2 Kilometern längsten Vollgas-Stücks der Saison. Bei Geschwindigkeiten von 330 km/h hüpften beinahe alle Autos – die Silberpfeile aber am stärksten.

Hamilton landete zwar auf dem vierten Platz, hatte allerdings harte Rennkilometer in seinem Boliden zu absolvieren. Deshalb beklagte sich der siebenfache Weltmeister öffentlich am Boxenfunk, liess wegen aufgetretener Rückenschmerzen sogar einen Rennstart beim Grossen Preis von Kanada am Sonntag offen. Mittlerweile gab der 37-Jährige allerdings Entwarnung, wird auch in Montreal an den Start gehen. «Ich habe auf die Zähne gebissen, ich kann den Schmerz kaum erklären, am Ende betet man, dass es bald ein Ende hat», sagte Hamilton nach dem Rennen.