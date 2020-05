«Vertrauen missbraucht»

Das sagt Chanelle zum «Bachelorette»-Skandal

Es ist der Skandal der Staffel: Ein Video von Jamy schockiert Chanelle so sehr, dass sie ihm seine Rose wieder wegnimmt. Auch Wochen nach dem Dreh ist die Bachelorette noch enttäuscht.

«Ich muss etwas tun, das noch keine Bachelorette vor mir tun musste», sagte Chanelle Wyrsch (23) am Montag in der Entscheidungsnacht zu Kandidat Jamy (31). Sie forderte die Rose zurück, die sich der Hamburger beim Einzeldate gesichert hatte und schickte ihn heim. Der Zugerin wurde ein Video zugespielt, das Jamy mit einer anderen Frau in der Kandidatenvilla zeigt.