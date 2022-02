Jan Böhmermann soll Fake-Kandidatin Viola bei GNTM eingeschleust haben 

1 / 11 Über GNTM-Kandidatin Viola (21) wurde seit dem Staffelauftakt am Donnerstag besonders fleissig getwittert: Das Publikum spekuliert aktuell darüber, dass die Soziale-Arbeit-Studentin von Satiriker Jan Böhmermann in die Show geschickt wurde. ProSieben/Richard Hübner Der Moderator hat vor sechs Jahren schon einmal eine Reality-TV-Show infiltriert. Damals schleuste er bei «Schwiegertochter gesucht» einen Kandidaten ein und enthüllte den Stunt später in seiner Show «Neo Magazin Royale». imago images/Future Image Auch die Schweiz ist dieses Jahr bei «Germany’s Next Topmodel» vertreten: Schülerin Emilie (19) aus Fribourg kämpft um den Titel. ProSieben/Richard Hübner

Darum gehts Vergangenen Donnerstag fiel der Startschuss für die 17. Staffel von «Germany’s Next Topmodel».

Eine Kandidatin erweckte beim Publikum Misstrauen.

So spekuliert das Netz aktuell darüber, dass Kandidatin Viola (21) von Satiriker Jan Böhmermann eingeschleust wurde.

In der 17. Staffel von «Germany’s Next Topmodel» ist einiges neu: Die Körper scheinen diverser denn je zuvor, erstmals sind zwei Frauen in ihren 60ern dabei und sogar ein Mami-Tochter-Duo versucht sein Glück. Dennoch stach in der ersten Folge am Donnerstag vor allem Kandidatin Viola mit ihrem pinken Vokuhila und ihren kuriosen Aussagen hervor. Zahlreiche Leute auf Social Media hegen nun sogar die Vermutung, dass die 21-Jährige von Satire-Meister Jan Böhmermann (40) in Heidi Klums (48) Catingshow eingeschleust wurde.

Auch wenn die Theorie zunächst weit hergeholt wirken mag, gibt es durchaus einige legitime Indizien. So wirkt Violas Kurz-Biografie auf der Website von Prosieben tatsächlich ein wenig wie von Böhmermann fabriziert. Darin steht unter anderem: «Als Kind wollte Viola gern Postbotin werden. Nun ist ihr grosses Ziel ‹Germany’s Next Topmodel› zu gewinnen. Die Studentin mag starke Persönlichkeiten. Daher würde sie sich freuen, einmal Uschi Obermaier zu begegnen.»

Exzessiver Velo-Trip und Bogenschiessen

In ihren Vorstellungsclips finden sich weitere Skurrilitäten. So schildert die GNTM-Anwärterin etwa, wie sie spontan mit dem Velo zwei Tage von Köln nach Bremen gefahren sei, um ihre Familie zu besuchen: «Das waren so 300 Kilometer – und ich habe jetzt kein krasses Fahrrad, eher ein normales Fahrrad. Es hat 26 Stunden gedauert, ich bin die ganze Nacht durchgefahren. Es war zwischendurch gruselig, ich hatte auch sowas wie Halluzinationen.»

Weiter erzählt die Soziale-Arbeit-Studentin von ihrem Hobby, dem Bogenschiessen. Obwohl ihr die Aktivität gar nicht gefalle, gehe sie regelmässig ins Training – und zwar weil im Vorraum ein Klavier stehe. Darauf spiele sie jeweils eine Stunde – «bis die Basketballer kommen».

Es wäre nicht Böhmermanns erstes Mal

Was das Publikum in der ersten Folge vom Donnerstag ebenfalls stutzig machte: Viola erzählt Heidi, dass sie vor ihrer Anmeldung bei der Show keinerlei Model-Ambitionen gehabt habe. «In dieses Business möchte ich ungefähr seit Juni», so Viola. Als Heidi nachfragt, was sich denn da geändert habe, antwortet die Kandidatin: «Da hab ich mich hier angemeldet.» Mit ihrer Begeisterung fürs Stricken und Aussagen wie «Ich stinke gerne», machte sie die Zuschauenden weiter stutzig.

Ausserdem wäre es nicht das erste Mal, dass Böhmermann eine Reality-TV-Show infiltriert. Vor sechs Jahren schleuste er einen Fake-Kandidaten beim RTL-Format «Schwiegertochter gesucht» ein. Schliesslich offenbarte er den Stunt in seiner Late-Night-Show «Neo Magazin Royale» und zeigte dabei auf, wie der Sender absichtlich Menschen vorführt.

Ob Viola von Natur aus eine drollige Persönlichkeit besitzt oder Satiriker Böhmermann – der übrigens wie sie aus Bremen stammt – seine Finger im Spiel hat, muss sich erst noch herausstellen.