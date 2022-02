Fünfte Schweizer Medaille – Jan Scherrer fliegt in der Halfpipe zu Olympia-Bronze 

Mit Jan Scherrer und Pat Burgener hatte die Schweizer zwei heisse Eisen im Feuer im Olympia-Halfpipe-Final. Besonders Scherrer wollte seine guten Leistungen im Vorfeld der Spiele in China bestätigen und Edelmetall gewinnen. Vielleicht auch gar mit seinem eigenen Trick? Dem «Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose». Dieser wurde bis heute noch von keinem anderen Athleten gesprungen.

Pat Burgener eröffnete aus Schweizer Sicht den Wettkampf mit einem soliden Lauf. Der Versuch von Scherrer war besser, doch eine Medaille schien zu diesem Zeitpunkt noch undenkbar. Das Gute im Snowboard-Halfpipe: Alle Fahrer haben drei Versuche und nur der Beste kommt am Ende in die Wertung.

Auch im zweiten Lauf ging Burgener als erster Schweizer an den Start. Leider aus Schweizer Sicht kam er zu Fall. Für Scherrer lief es besser. Sein Lauf beinahe ohne Fehler und am Ende zeigte er auch noch seinen eigenen Sprung, den «Jan Tonic». Die Punkterichter werteten dieses kreative Element und Scherrer lag plötzlich auf Medaillenkurs. Nur zwei absolute Spitzenfahrer waren noch besser als Scherrer. Snowboard-Legende Shaun White blieb knapp hinter Scherrer zurück.

Legende-White kommt zu Fall

Der dritte Lauf musste also die Entscheidung bringen. Dabei war schon früh klar: Für Pat Burgener wird es keine Medaille geben in der Halfpipe. Allerdings zeigte er trotzdem einen guten Auftritt. Besonders, da Burgener vor elf Monaten aufgrund eines Kreuzbandrisses noch an Krücken ging.

Nun ruhten also die Hoffnungen alleine auf Scherrer. Doch Scherrer kam bereits beim zweiten Sprung zu Fall und konnte seine Punkte nicht verbessern. Nun war zittern angesagt: Gleich mehrere Fahrer hatten die Qualität um den 27-Jährigen noch von der Bronze-Position zu schieben. Shaun White war es aber nicht. Die Legende stürzte und die Chance für Scherrer auf Bronze wurde immer grösser. Auch der letzte mögliche Spielverderber aus Schweizer Sicht kam zu Fall! Jan Scherrer sicherte sich Bronze! Es ist die fünfte Schweizer Medaille an den bisherigen Spielen. Der Sieg ging am Ende an den Japaner Ayumu Hirano vor Mehrfach-Weltmeister Scotty James aus Australien.