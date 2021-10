Scherzingen TG – Jan Ullrich konnte endlich seine Villa verkaufen

Die Villa ging bereits im Oktober 2020 an eine Privatperson. Der Verkaufspreis soll zwischen drei und fünf Millionen Franken liegen.

Schon 2017 bot er seine Villa in Scherzingen zum Verkauf an.

Der ehemalige Radrennprofi Jan Ullrich wohnte jahrelang in der Schweiz.

Für Jan Ullrich geht das Kapitel Schweiz nun zu Ende. Der ehemalige Profi-Gümmeler wohnte jahrelang in Scherzingen TG in einer Villa in der Nähe des Bodensees. Schon vor vier Jahren wurde das stattliche Haus zum Verkauf ausgeschrieben. Die Villa mit Baujahr 1989 wurde 2009 nochmals renoviert und wurde 2017 für rund drei Millionen Euro angeboten.