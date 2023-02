Wiener Opernball: Jane Fonda verliess Event vier Minuten zu früh

Nach anfänglicher Skepsis zeigte sie sich in der Loge neben Lugners Tochter Jacqueline (29) beeindruckt von dem Geschehen auf dem Parkett. «Diese Art des Tanzens gibt es in meinem Land nicht», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

An der Seite von Richard Lugner besuchte Jane Fonda am Donnerstag den Wiener Opernball.

Obwohl in ihrem Vertrag steht, dass sie bis Mitternacht in der Wiener Staatsoper bleiben muss, hatte sie vier Minuten davor schon genug und ging nach Hause.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand am Donnerstag, 16. Februar, der 65. Wiener Opernball statt.

«Alles Walzer!» hiess es nach zweimaliger Corona-Absage wieder für 5000 fein betuchte Gäste auf dem Wiener Opernball. Prominente und weniger prominente Besuchende sowie Politikerinnen und Politiker gaben sich am Donnerstagabend in der zum Ballsaal umgebauten Staatsoper in der österreichischen Hauptstadt die Ehre. Unter den Gästen: Jane Fonda.