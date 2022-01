Janet Jackson rechnet mit Bruder Michael und seinen Beleidigungen «Schwein, Pferd, Schlampe, Kuh» ab

Michael Jackson gehört zu den grössten Musiklegenden aller Zeiten. Immer in seinem Schatten zu stehen und die zweite Geige zu spielen, war für seine Schwester Janet nicht immer einfach. Das habe regelmässig zu Konflikten geführt, offenbart die 55-Jährige nun in einer neuen vierteiligen Dokumentation, die ab Freitag in den USA zu sehen sein wird. Das enge Verhältnis zu ihrem knapp acht Jahre älteren Bruder, das sie in der Kindheit pflegte, sei in späteren Jahren spürbar abgekühlt.