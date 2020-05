«Andere Möglichkeiten gehabt»

Janka kritisiert den strengen Schweizer Lockdown

Dem Bündner Skirennfahrer tun die vielen Menschen leid, die jetzt unter den Massnahmen des Bundes leiden. «Ich bin nicht mit allem einverstanden», sagt der Olympiasieger.

In einem Live-Interview auf Instagram mit SRF hat Carlo Janka am Montag über so einiges gesprochen: über sein neues Haus, über seine beinahe verpasste Premieren-Abfahrt in Kitzbühel und auch darüber, was ihm hin und wieder den «Deckel lupft». Neben Ungerechtigkeit ist das in Bezug auf Letzteres derzeit vor allem eines: das Coronavirus. Oder vielmehr: der Umgang damit in der Schweiz.