Yusuf Demir: Marc Janko spricht über denNeuzugang des FC Basel

1 / 6 Yusuf Demir spielte in seiner Karriere bereits für Rapid Wien, Barcelona und Galatasaray. imago images/NurPhoto Für die Katalanen kam er sogar in der Champions League zum Einsatz. imago images/ZUMA Wire Nun wechselt der 20-Jährige von Galatasaray zum FC Basel. IMAGO/Seskim Photo

Darum gehts Yusuf Demir wechselt für ein Jahr von Galatasaray zum FC Basel.

Das österreichische Talent spielte bereits für den FC Barcelona.

Sein Landsmann und Ex-FCB-Profi Marc Janko schätzt den FCB-Neuzugang etwas genauer ein.

Es ist noch keine zwei Jahre her, als der damals 18-jährige Yusuf Demir in der Champions League gegen Benfica Lissabon in der Startelf des grossen FC Barcelona steht. Doch aus der von vielen prophezeiten Weltkarriere des österreichischen Supertalents ist – zumindest bis jetzt – nichts geworden. Ausgerechnet bei einem anderen FCB will der Offensivspieler seine ins Stocken geratene Karriere nun neu lancieren. Demir wechselt leihweise für ein Jahr vom türkischen Topclub Galatasaray nach Basel.

«Der FCB ist wahrscheinlich seine letzte Chance, im Profibereich Fuss zu fassen», sagt Marc Janko (40). Der ehemalige FCB-Profi arbeitet heute als TV-Experte für Sky und Kolumnist für den «Kurier» in Österreich. Er hat die Karriere von Demir in den vergangenen Jahren genau verfolgt. «Yusuf hat schon in jungen Jahren auf sich aufmerksam gemacht. Rückblickend waren die Vorschusslorbeeren und die hohe mediale Aufmerksamkeit nicht förderlich für seine Karriere. Er ist ein Stück weit ein Opfer der riesigen Erwartungshaltung geworden», sagt Janko.

Neun Einsätze für Barcelona

Zum ersten Mal eine falsche Abzweigung nimmt Demir im Sommer 2021, als bei seinem Stammclub Rapid Wien plötzlich der FC Barcelona anklopft. «Klar, wenn Barcelona dein Lebenstraum ist, kann man sich das natürlich überlegen», hat Janko auch Verständnis für den damaligen Wechsel. «Aber Demir war zu dieser Zeit bei Rapid noch nicht einmal Stammspieler.»

Ursprünglich war Demir bei den Katalanen für die Nachwuchsmannschaft vorgesehen, in der Vorbereitung überzeugt er aber dermassen, dass ihn Trainer Roland Koeman in den Profi-Kader holt. Nach neun Einsätzen ist aber Schluss – weil Demir nur ausgeliehen ist und bei einem zehnten Einsatz eine Kaufpflicht über zehn Millionen Franken greifen würde. Anhand des Gezeigten offenbar zu viel für Barcelona, der damalige A-Nationalspieler kehrt nach Wien zurück.

«Hätte mir einen anderen Wechsel gewünscht»

Deutlich problematischer als seinen Transfer zu Barcelona beurteilt Janko Demirs Entscheid, im vergangenen Sommer zu Galatasaray Istanbul zu wechseln. «Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie das Geschäft dort läuft. Es wird selten langfristig mit jungen Spielern geplant. Nachdem Galatasaray mehrere gestandene Offensivspieler aus Top-5-Ligen verpflichtet hatte, war zu befürchten, dass er kaum Spielzeit erhalten wird», so der Ex-Profi. «Ich hätte mir von seinen Beratern einen Wechsel in eine andere Liga gewünscht.» Im Fall von Demir ist das die Agentur von Philipp Degen, dem Bruder von FCB-Boss David Degen.

Janko glaubt nach wie vor an das Potenzial seines jungen Landsmannes. «Ruhende Bälle, das Auge für den Mitspieler, seine Technik und seine Ballbehandlung», nennt er als Stärken von Demir. Alles Eigenschaften, die dem FCB nach dem katastrophalen Saisonstart mit drei Punkten aus vier Ligaspielen sowie dem vorzeitigen Out im Europacup guttun werden.

«Es kann sein, dass es in Basel aufgeht, es kann aber auch nach hinten losgehen», so Janko. «Ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass es klappt.» Zumindest charakterlich könne man Demir wenig vorwerfen. «Von aussen wirkt er sehr ruhig und eher introvertiert. Es gibt auch sehr wenige Interviews.» Das dürfte man beim FCB gerne hören, gegen etwas mehr Ruhe hätte in Basel aktuell wohl niemand etwas einzuwenden.